ЦСКА интересуется хавбеком «Уфы» Иваном Обляковым

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал об интересе ЦСКА к полузащитнику «Уфы» Ивану Облякову. Московский клуб уже сделал запрос.

«ЦСКА продолжает поиски футболистов и за рубежом, и в России. Так, например, клуб продолжает проявлять интерес к Ивану Облякову из «Уфы».

Армейцы уже делали запрос по Облякову в «Уфу» еще в конце весны. Они знают, условия, на которых его отпустит «Уфа».

И ЦСКА взвешивает, готов ли клуб потратить деньги на Облякова, который, вполне возможно, в будущем станет звездой российского футбола», – сказал Арустамян.

20-летний Обляков – воспитанник «Зенита». Он выступает за «Уфу» с 2016 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Секретные материалы»

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