Тибо Куртуа в четверг прилетит в Мадрид для завершения трансфера в «Реал»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в ближайшее время станет игроком «Реала». В королевском клубе ожидают, что бельгиец в четверг прибудет в Мадрид для завершения перехода.

Ранее сообщалось, что в сделку будет включен хавбек «сливочных» Матео Ковачич, который перейдет в «Челси» на правах аренды.

Куртуа твердо наставал на трансфере в «Реал» и отказался тренироваться с лондонцами.

«Челси» в качестве замены своему голкиперу покупает испанца Кепу из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports