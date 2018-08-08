Тибо Куртуа в четверг прилетит в Мадрид для завершения трансфера в «Реал»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Куртуа

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в ближайшее время станет игроком «Реала».  В королевском клубе ожидают, что бельгиец в четверг прибудет в Мадрид для завершения перехода.

Ранее сообщалось, что в сделку будет включен хавбек «сливочных» Матео Ковачич, который перейдет в «Челси» на правах аренды.

Куртуа твердо наставал на трансфере в «Реал» и отказался тренироваться с лондонцами.

«Челси» в качестве замены своему голкиперу покупает испанца Кепу из «Атлетика» за 80 миллионов евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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