Мачей Рыбус: «Локо» надо усиливаться»

Защитник «Локомотива» Мачей Рыбус прокомментировал игру с «Рубином» (1:1). Защитник заявил, что его команда недостаточно укомплектована.

29-футболист остался недоволен результатом встречи. По его словам, «Локомотиву» не хватает насыщенности состава.

«С одним и тем же составом нереально выдержать весь сезон. Будут и карточки, и травмы. Думаю, надо усиливаться», — отметил он.

«У нас есть молодые ребята, которые стараются. Не хочется никого обидеть, но мы будем играть и в Кубке, и в Лиге чемпионов, поэтому надо больше игроков», — сказал Рыбус.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Локо» получил право участвовать в Лиге чемпионов. «Железнодорожники» начнут турнир с группового этапа.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат