Радио будет транслировать финал Кубка Либертадорес в специальном режиме

Южноамериканское радио «Колония» будет транслировать матчи финала Кубка Либертадорес между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейтом» в специальном режиме для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого будут предусмотрены новые условия трансляции.



Предлагаются следующие новации – комментатор будет рассказывать о матче безмятежным тоном, не драматизируя события, а вместо шума трибун будет передаваться успокаивающая музыка.

Кроме того, по ходу матча свои рекомендации будет давать кардиолог Гонсало Диас Бабио. Например, перед пенальти или штрафным ударом рекомендуется выпить стакан воды или пройтись, чтобы снизить напряженность.

Напомним, что первый матч финала между аргентинскими клубами был перенесен из-за плохой погоды в Буэнос-Айрес.

Фото: Global Look Press

Источник: El Cronista