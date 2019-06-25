Адриен Рабьо сегодня даст согласие на переход в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Италии. Игрок близок к переходу в туринский «Ювентус».

Сообщается, что туринцы добились значительного прогресса в переговорах с футболистом. 24-летний полузащитник с 1 июля станет свободным агентом.

Ожидается, что уже сегодня Рабьо даст согласие на переход в «Юве». Детали возможного контракта пока не уточняются. «Ювентус» предлагает французу 7 миллионов евро в год. Однако, сам Рабьо хочет получать в Италии 10 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате Франции. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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