Адриен Рабьо сегодня даст согласие на переход в «Ювентус»

Французский хавбек может перебраться в чемпионат Италии. Игрок близок к переходу в туринский «Ювентус».

Сообщается, что туринцы добились значительного прогресса в переговорах с футболистом. 24-летний полузащитник с 1 июля станет свободным агентом.

Ожидается, что уже сегодня Рабьо даст согласие на переход в «Юве». Детали возможного контракта пока не уточняются. «Ювентус» предлагает французу 7 миллионов евро в год. Однако, сам Рабьо хочет получать в Италии 10 миллионов.

В прошедшем сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате Франции. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио