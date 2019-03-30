Жозе Моуринью может возглавить команду из Бундеслиги

Жозе Моуринью может стать главным тренером клуба из чемпионата Германии. Сообщается, что сделать он это сможет по окончании нынешнего сезона.

По информации источника, к Жозе Моуринью проявляет интерес мюнхенская «Бавария». Немецкий клуб рассматривает вариант с назначением португальского специалиста на должность главного тренера по окончании нынешнего сезона.

Напомним, сейчас главным тренером мюнхенцев является Нико Ковач. Он возглавляет команду с лета 2018 года. После 27 туров чемпионата Германии «Бавария» с 60 очками занимает первое место, опережая дортмундскую «Боруссию» только по разнице забитых и пропущенных мячей. Ранее «баварцы» вылетели из плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала «Ливерпулю» (0:0, 1:3).

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял до середины декабря 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Footmercato