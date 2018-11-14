Леонид Слуцкий взял братьев Березуцких в свой тренерский штаб

Леонид Слуцкий пополнил тренерский штаб «Витесса». Экс-защитники ЦСКА и сборной России братья Алексей и Василий Березуцкие войдут в него.

36-летние Березуцкие минувшим летом объявили о завершении игровой карьеры.

В ближайшее время они войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе».

Напомним, что вместе со Слуцким в Голландии уже работает экс-спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

На данный момент в активе у «Витесса» 18 очков. Команда занимает седьмое место в чемпионате Голландии.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24.ru