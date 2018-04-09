Вячеслав Матюшенко: «Я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал игру форварда команды Павла Погребняка в матче РФПЛ с «Уралом». Игрок сделал дубль.

После ничьей с «Уралом» (2:2) генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко поделился впечатлениями от игры Павла Погребняка.

– Зимой никто, кроме нас, наверное, в него уже не верил, а я всегда был уверен, что Погребняк – отличный игрок, который еще не сказал последнего слова в футболе.

– Не опасаетесь, что теперь к нему возникнет интерес со стороны других клубов?

– Думаю, интерес появится со стороны сборной. Я, конечно, не Черчесов, но считаю, что Павел достоин внимания тренерского штаба национальной команды.

Напомним, что этот дубль стал первым для российского нападающего за 10 лет. В этом сезоне на счету Павла Погребняка 3 гола в 5 матчах, 2 из которых забиты с пенальти.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»