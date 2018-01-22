Луис Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов в Ла Лиге

Автор: Лидия Дидык 0

Луис Суарес

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:0) оформил дубль и сделал две голевые передачи. Нападающий стал рекордсменом каталонского клуба.

30-летний уругваец довел число голов в примере до 100, для этого ему понадобилось 114 игр.

Суарес достиг этой отметки быстрее всех в истории каталонского клуба. Второе место у Самюэля Это’О, забившего 100-й гол в Ла Лиге в 130-м матче.

В топ-5 также входят Ладислао Кубала (132 игры), Лионель Месси (154) и Сесар Родригес (159).

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Барселоны»

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