Луис Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Луис Суарес в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:0) оформил дубль и сделал две голевые передачи. Нападающий стал рекордсменом каталонского клуба.

30-летний уругваец довел число голов в примере до 100, для этого ему понадобилось 114 игр.

⚽⚽ With that double @LuisSuarez9 reaches 100 goals in @LaLigaEN in just 114 matches! 👏 Well done, Luis! 👏 🔵🔴 pic.twitter.com/t0kDFcWwOf

