Максим Коваль – первый в 21-м веке вратарь Ла Лиги, удаленный в дебютном матче

Новичок «Депортиво» голкипер Максим Коваль в игре чемпионата Испании с «Эйбаром» (1:1) получил прямую красную карточку на 39-й минуте. Украинец стал первым в 21-м веке вратарем примеры, который был удален в дебютном матче.

1 — Maksum Koval (Deportivo) is the first goalkeeper to be sent off on his La Liga debut in the 21st century. Sorcery. pic.twitter.com/mH9PLgLnQx

— OptaJose (@OptaJose) March 3, 2018