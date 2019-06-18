«Барселона» и «Валенсия» обменяются вратарями

«Барселона» и «Валенсия» готовят обмен голкиперами. Каталонцы также могут отдать своего хавбека.

Сообщается, что вратарь «летучих мышей» Норберто Нето отправится в столицу Каталонии, а в обратном направлении последует Яспер Силлессен. При этом в сделку может войти полузащитник «Барселоны» Рафинья.

Из-за правила финансового фейр-плей «Валенсия» до конца июня должна продать игроков на сумму около 25-30 миллионов евро. Поэтому, как сообщается, 29-летний Нето может быть приобретен «Барселоной» за 30 миллионов, но в июле валенсийцы выкупят 30-летнего Силлессена за ту же сумму.

В минувшем сезоне голландец являлся запасным вратарем «Барселоны», приняв участие лишь в 11 матчах, семь из которых — в Кубке Испании. Бразилец Нето был основным стражем ворот «Валенсии», сыграв в 34-х встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: superdeporte.es