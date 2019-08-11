«Бавария» отказалась от трансфера Лероя Сане после травмы футболиста

«Бавария» передумала покупать полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Сообщается, что мюнхенцы отказались от трансфера из-за травмы немецкого игрока.

23-летний футболист получил повреждение в матче за Суперкубок Англии против «Ливерпуля». Он перенес частичный разрыв крестообразных связок и пропустит семь месяцев.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует приобрести Сане за 150 миллионов евро. Переговоры с английским клубом длились 12 месяцев и перешли в финальную стадию, однако трансфер провалился после травмы игрока.

Сане перешел в «Сити» в 2016 году из «Шальке». В минувшем сезоне он провел в АПЛ 31 матч и забил 10 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror