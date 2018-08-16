Ла Лига заключила договор о проведении матчей в США

Автор: Тимофей Поршнев 0

Messi

Некоторые матчи чемпионата Испании будут проводиться в США и Канаде. Это произойдет уже в этом сезоне.

Ла Лига объявила о заключении сделки с международной медиакомпанией Relevent Sports (компания, в том числе, занимает организацией и проведением International Champions Cup – прим.) на проведение части матчей чемпионата в Северной Америке.

Соглашение подписано на 15 лет. По его условиям несколько матчей в сезон будут проводиться в США и Канаде. Это будут топ-матчи с участием «Барселоны» или «Реала». Первый вынесенный матч планируется провести уже в этом сезоне.

«Цель нашего сотрудничества – повышение интереса к футболу в Америке. Это большой шаг к популяризации этого вида спорта. Мы надеемся на серьезный рост перед предстоящего ЧМ-2026, который пройдет в Северной Америке», – заявил Стивен Росс, глава Relevent Sports.

«НБА и НФЛ уже проводят матчи за пределами страны, почему бы Ла Лиге не сделать то же самое? Нам важно развивать наш бренд. Организация турнира будет такой, что не повредит интересам клубов», – прокомментировал подписание соглашения президент Ла Лиги Хавьер Тебас.

Фото: Global Look Press
Источник: El Pais

 

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