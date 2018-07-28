«Зенит» интересуется вингером «Ливерпуля» Лазаром Марковичем

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Лазар Марковичем интересен «Зениту». Английский клуб готов отпустить футболиста.

Пока речь не идет о полноценных переговорах, но представители 24-летнего сербского вингера уже знают о намерениях россиян.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов отпустить Марковича, контракт которого рассчитан еще на год. Футболистом также интересуются «Стандард» и «Олимпиакос».

Маркович перешел в «Ливерпуль» в 2014 году, но последний раз за команду выступал в 2015 году, проведя последующие сезоны в аренде – в «Фенербахче», «Спортинге», «Халле» и «Андерлехте».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»