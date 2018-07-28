«Зенит» интересуется вингером «Ливерпуля» Лазаром Марковичем

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Лазар Марковичем интересен «Зениту». Английский клуб готов отпустить футболиста.
Пока речь не идет о полноценных переговорах, но представители 24-летнего сербского вингера уже знают о намерениях россиян.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов отпустить Марковича, контракт которого рассчитан еще на год. Футболистом также интересуются «Стандард» и «Олимпиакос».
Маркович перешел в «Ливерпуль» в 2014 году, но последний раз за команду выступал в 2015 году, проведя последующие сезоны в аренде – в «Фенербахче», «Спортинге», «Халле» и «Андерлехте».
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»