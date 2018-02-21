Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов — серебряные призеры ОИ в Пхенчхане

Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов стали обладателями серебряных наград на Зимних Оимпийских Играх в Пхенчхане. Россияне стали вторыми в командном спринте.

Спицова и Большунова обошли только норвежцы — Сундбю и Клебо (+1,7 секунды). Третье место досталось французской паре Манифика — Жув.

Сеогдня еще одну медаль для российской сборной завоевал фристайлист Сергей Ридзик. Спортсмен стал третьим призером в дисциплине ски-кросс.

Фото: пресс-служба Олимпийских Игр в Пхенчхане

Источник: еженедельник «Футбол»