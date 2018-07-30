Неймар: «Иногда я действительно симулирую. Но правда в том, что на поле я страдаю»

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар признался, что иногда симулирует. Также футболист заявил, что он страдает на поле.

«Вы можете думать, что я симулирую. Иногда я действительно симулирую. Но правда в том, что на поле я страдаю.

Я играю в стиле «парень, который иногда очаровывает, но иногда и раздражает весь мир». Я стараюсь, чтобы «этот парень» продолжал жить во мне, но не на поле.

Вы можете думать, что я слишком часто падаю, но правда в том, что я не падал. Я разваливался на части. А это больнее, чем сделать шаг после операции на голеностопе.

Прошло много времени, прежде чем я принял вашу критику. Прошло много времени, прежде чем я посмотрел на себя в зеркало и стал новым человеком. Оправиться могут только те, кто падал», – рассказал Неймар в новой рекламе Gilette.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN