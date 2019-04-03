Адвокат Мамаева: «Павел не получает штрафы от «Краснодара», про зарплату сказать не могу»

Адвокат Павла Мамаева, полузащитника «Краснодара», Игорь Бушманов дал комментарий про итоги сегодняшнего заседания суда по делу своего подзащитного. Также он рассказал о физической форме игрока.

«В процессе будем опираться на все материалы, которые приобщены к делу. На них все прекрасно видно и понятно, любому юристу не предоставит особой сложности дать правильную квалификацию действий.

Мамаев на здоровье не жалуется, хотя пребывание все-таки отражается на физической форме, не тех нагрузок, которые у него были в процессе футбольных тренировок.

Штрафы в связи с неисполнением контракта? Так как Павел находится под мерами процессуального принуждения, никакие обстоятельства не могут влиять на штрафы, он их не получает. Получает ли зарплату? Не могу сказать. О разрыве контракта при уголовном наказании говорить не будем, давайте дождемся приговора суда.

Чем руководствовался суд? Они сослались на тяжести обвинения, которые мы называли надуманными и искусственными. Также суд концентрировал свое внимание на тяжести предъявленного обвинения по эпизоду с хулиганством. По закону можно продлить пребывание до полугода, суд посчитал, что целесообразно выбрать максимальный срок. Мы можем заявлять ходатайства, но мы и раньше их подавали, но они не привели к изменению меры пресечения или освобождению», — сказал Бушманов.

Напомним, сегодня в пресненском районном суде форварду «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»