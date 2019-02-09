Нападающему «Лидса» Джеку Кларку стало плохо на скамейке запасных во время матча с «Мидлсбро»

Форварду «Лидса» Джеку Кларку стало плохо во время матча 31-го тура Чемпионшипа с «Мидлсбро». Сама встреча закончилась вничью — 1:1.

18-летний нападающий, который начал матч в старте и был заменен в перерыве, почувствовал себя плохо на скамейке запасных. Врачи немедленно оказали ему помощь и доставили в больницу.

Главный тренер «Лидса» Марсело Бьелса подтвердил, что в раздевалке Кларк почувствовал себя лучше, но его проверят в больнице.

«Мы знаем, что он плохо себя чувствовал, но пока не в курсе причин. Когда его доставили в раздевалку, ему стало лучше. Его доставили в больницу, чтобы проверить, все ли в порядке», – сказал Бьелса.

Стоит отметить, что арбитр добавил 12 минут к матчу, так как Кларку некоторое время оказывали помощь.

После 31 матча «Лидс» — лидер Чемпионшипа, в активе у «павлинов» 58 очков. Идущий вторым «Норвич» отстает от команды из Лидса на 1 очко, но имеет одну игру в запасе.

Фото: твиттер

Источник: BBC