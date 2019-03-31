Виктор Гончаренко о ничье с «Уфой»: «Мы сами себя наказали»

Автор: Роман Шлуинский 0

После матча 21-ого тура ЦСКА — «Уфа» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко прокомментировал результат игры. Напомним, встреча закончилась вничью — 2:2.

-Тяжело принять такой результат. До счета 2:1 игра была под нашим контролем. Мы сами себя наказали. Наверное, нам нужно придерживаться такой школы: «Не встает тот, кто не падает». Скорее всего, нам не хватило какого-то опыта.

Что касается Абеля Эрнандеса, то он только полторы тренировки провел в общей группе. Сложно было на него рассчитывать.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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