Гарри Кейн рассказал, что может заставить его остаться в «Тоттенхэме»

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейн рассказал, в каком случае он останется в лондонском клубе на многие годы. Он считает, что клуб должен двигаться в правильном направлении.

«Всегда говорил, что хочу быть частью процесса до тех пор, пока клуб движется в правильном направлении и демонстрирует свои амбиции. Многие считают, что сейчас мы лучшая команда, которая когда-либо была. Они также говорят, что у нас лучший тренер, но важно это чем-то подтвердить.

Будет мало, если через 10 лет мы посмотрим назад и скажем, что у нас была прекрасная команда. О нас должны говорить и рассказывать, что мы выиграли и чего добились», — сказал Кейн.

Напомним, Гарри Кейн выступает в «Тоттенхэме» с 2011 года. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах АПЛ. Он забил 17 мячей и сделал 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN GB