Уго Льорис попался, катаясь на машине пьяным

Автор: Дмитрий Темников 0

Льорис

Голкипер «Тоттенхэма»  Уго Льорис может иметь проблемы с законом. Об этом сообщают английские СМИ. 

По некоторым данным, полиция задержала чемпиона мира-2018, так как он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Теперь в отношении француза выдвинуто обвинение, судебное разбирательство по данному делу состоится 11 сентября. В лондонском клубе эту информацию пока не комментировали.

Напомним, после двух туров в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 6 очков, обыграв «Ньюкасл» (2:1) и «Фулхэм» (3:1). В понедельник «шпоры» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press
Источник: talkSPORT

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Эриксен

«ПСЖ» готов потратить £ 100 млн на Кристиана Эриксена

Самир Насри

УЕФА увеличил срок дисквалификации Самира Насри за допинг

Харри Кейн

Гарри Кейн впервые забил в АПЛ в августе, прервав серию из 14 матчей без голов

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 