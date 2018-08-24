Уго Льорис попался, катаясь на машине пьяным

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис может иметь проблемы с законом. Об этом сообщают английские СМИ.

По некоторым данным, полиция задержала чемпиона мира-2018, так как он управлял автомобилем в нетрезвом виде. Теперь в отношении француза выдвинуто обвинение, судебное разбирательство по данному делу состоится 11 сентября. В лондонском клубе эту информацию пока не комментировали.

Напомним, после двух туров в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 6 очков, обыграв «Ньюкасл» (2:1) и «Фулхэм» (3:1). В понедельник «шпоры» сыграют против «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press

Источник: talkSPORT