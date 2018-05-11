УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Диего Симеоне

Автор: Тимофей Поршнев 0

Diego Simeone

Дисквалификация главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне осталась в силе. Тренер не сможет присутствовать на скамейке на финале Лиги Европы.

УЕФА отклонил апелляцию на 4-матчевое отстранение аргентинца за оскорбление судьи в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Арсеналом». Тогда Симеоне был удален на трибуны. Он уже отбыл один матч дисквалификации и пропустит финал турнира.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе. Участие в нем примут испанский «Атлетико» и французский «Марсель».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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