УЕФА отклонил апелляцию «Атлетико» на дисквалификацию Диего Симеоне

Дисквалификация главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне осталась в силе. Тренер не сможет присутствовать на скамейке на финале Лиги Европы.

УЕФА отклонил апелляцию на 4-матчевое отстранение аргентинца за оскорбление судьи в первом матче полуфинала Лиги Европы с «Арсеналом». Тогда Симеоне был удален на трибуны. Он уже отбыл один матч дисквалификации и пропустит финал турнира.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе. Участие в нем примут испанский «Атлетико» и французский «Марсель».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА