«Анжи» готов заменить «Амкар» в премьер-лиге

В случае недопуска пермского «Амкара» к выступлению в РФПЛ в сезоне-2018/19 его место в чемпионате России готов занять махачкалинский «Анжи». Сейчас клуб готовится к сезону ФНЛ.

– Наша позиция не изменилась. Как уже говорил президент «Анжи» Осман Кадиев, клуб готов выступать в премьер-лиге. И финансово, и юридически, и морально, – отметили в пресс-службе «Анжи».

Напомним, что угроза снятия «Амкара» с розыгрышей РФПЛ и ФНЛ возникла из-за финансовых проблем в пермском клубе. Окончательное решение по «Амкару» должно быть принято в ближайшие два дня.

«Анжи» покинул премьер-лигу после поражения от «Енисея» в переходных матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Матч ТВ»