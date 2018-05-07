Премьер-лига. 29-й тур. «Рубин» в прощальном домашнем матче Карадениза сыграл вничью с «Уфой»

В 29-ом туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Уфой». Это был последний домашний матч для легенды казанского клуба Карадениза.

Премьер-лига. 29-й тур

РУБИН — УФА — 0:0

Казань. 7 мая.

Стадион «Казань Арена». 23876 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Рубин»: Джанаев, Кудряшев, Гранат, Навас, Камболов, Кузьмин, Поберезкин (Карадениз, 59), Нобоа, Коновалов, Попов, Азмун.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Никитин, Живоглядов (Аликин, 76), Стоцкий, Пауревич, Салатич, Обляков, Сысуев (Кротов, 83), Слай.

Предупреждения: Кузьмин (54), Кудряшов (58), Стоцкий (60).

8 (2) удары (в створ) 2 (1)

12 фолы 11

7 угловые 5

1 офсайды 1

57 % владения мячом 43

Это татаро-башкирское дерби было особенным. Свой последний матч в составе казанского «Рубина» провел Гекдениз Карадениз. Он играл за казанцев в течение 10 сезонов и принял участие в около 300 матчах, забив 52 гола. «Рубин» навечно закрепил за ним 61-й номер, а его футболку подняли под своды стадиона. Сам Карадениз появился на поле только на 59-й минуте, заменив Вячеслава Подберезкина. По началу игра была равной,но во втором тайме «Рубин» перехватил инициативу. Пожалуй, самым ярким игроком из казанцев был именно Карадениз. Однако в итоге забить никому не удалось.

Фото: официальный твиттер ФК «Рубин»

Источник: Еженедельник «Футбол»