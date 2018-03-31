«Ливерпуль» повторил рекорд «Арсенала»

«Ливерпуль» выиграл 679-й гостевой матч в высшем дивизионе. Последний раз такое удавалось лондонскому «Арсеналу».
В 32-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» дома проиграл «Ливерпулю» (1:2).
Таким образом, мерсисайдцы одержали 679-ю победу в гостях в рамках высшего английского дивизиона.
Это лучший показатель в истории наравне с «Арсеналом».
Возможность побить рекорд выпадет «Ливерпулю» 7 апреля в выездном матче с «Эвертоном».
679 — Liverpool have now won 679 top-flight away games — no side has ever won more (level with Arsenal). Pillar. #CRYLIV
— OptaJoe (@OptaJoe) March 31, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports