«Ливерпуль» повторил рекорд «Арсенала»

«Ливерпуль» выиграл 679-й гостевой матч в высшем дивизионе. Последний раз такое удавалось лондонскому «Арсеналу».

В 32-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» дома проиграл «Ливерпулю» (1:2).

Таким образом, мерсисайдцы одержали 679-ю победу в гостях в рамках высшего английского дивизиона.

Это лучший показатель в истории наравне с «Арсеналом».

Возможность побить рекорд выпадет «Ливерпулю» 7 апреля в выездном матче с «Эвертоном».

