«Ливерпуль» повторил рекорд «Арсенала»

Автор: Тимофей Поршнев 0

CP VS Liverpool

«Ливерпуль» выиграл 679-й гостевой матч в высшем дивизионе. Последний раз такое удавалось лондонскому «Арсеналу».

В 32-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» дома проиграл «Ливерпулю» (1:2).

Таким образом, мерсисайдцы одержали 679-ю победу в гостях в рамках высшего английского дивизиона.

Это лучший показатель в истории наравне с «Арсеналом».

Возможность побить рекорд выпадет «Ливерпулю» 7 апреля в выездном матче с «Эвертоном».

Фото: Global Look Press
Источник: Opta Sports

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