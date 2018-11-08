Лига Европы. 4-й тур. «Спартак» чудом обыграл «Рейнджерс»

В 4-м туре московский «Спартак» вновь второй раз подряд встретился с «Рейнджерс». В настоящей перестрелке «красно-белые» одержали победу.

Лига Европы. 4-й тур

СПАРТАК — РЕЙНДЖЕРС — 4:3 (2:3)

Москва. 8 ноября.

Стадион: «Открытие Арена». 18947 зрителей.

Судья: Иван Бебек (Хорватия).

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Кутепов, Боккетти, Мельгарехо, Фернанду, Попов (Тимофеев, 71), Еременко (Глушаков, 60), Зобнин, Ханни, Адриано (Зе Луиш, 81).

«Рейнджерс»: Макгрегор, Таверньер, Катич, Голдсон, Флэнаган (Холидэй, 82), Кулибали (Грезда, 82), Эджариа (Маколи, 90), Арфилд, Кандеяш, Морелос, Миддлтон.

Голы: 0:1 — Еременко (5, автогол), 1:1 — Мельгарехо (22), 1:2 — Кандеяш (27), 2:2 — Голдсон (35, автогол), 2:3 — Миддлтон (41), 3:3 — Адриано (58), 4:3 — Ханни (59).

Предупреждения: Попов (15), Рассказов (29), Фернанду (30), Кулибали (34), Боккетти (64).

18 (7) удары (в створ) 8 (3)

16 фолы 16

9 угловые 6

1 офсайды 5

56 % владения мячом 44

Счет был открыт после отскока мяча от головы Романа Еременко, что привело к автоголу. Но на 22-й минуте Мельгарехо смог успешно замкнуть подачу в штрафную. 1:1! Через пять минут защита «Спартака» упустила из виду Кардеяша, который, выйдя один на один, забил третий гол матча. Но пришло время расплаты за гол Еременко: Рассказов подал в штрафную соперника, где Голдсон, прерывая передачу, срезал мяч в свои ворота. И все же первый тайм остался за гостями благодаря голу Миддлтона: он с фланга вошел в штрафную и четко пробил в ближний угол. Во втором тайме «Спартаку» за две минуты удалось отыграться! На 58-й после того, как Макгрегор отбил удар Ханни, Луиз Адриано успел направить мяч в створ ворот, вновь сделав счет равным. И наконец Ханни на следующей же минуте забил ударом из-за штрафной в дальний верхний угол!

Фото: твиттер «Спартака»

Источник: Еженедельник «Футбол»