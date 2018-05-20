Квинси Промес не включил одноклубников в число лучших игроков сезона

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Квинси Промес назвал 3-х лучщих футболистов сезона. Среди них не оказалось его одноклубников.

Нападающий «Спартака»  Квинси Промес не назвал никого из одноклубников в тройке лучших игроков сезона. Лучший бомбардир чемпионата России выбрал Алексея Миранчука («Локомотив»), Федора Смолова («Краснодар») и Александра Головина (ЦСКА).

В опросе принимали участие по 11 футболистов от каждого клуба РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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