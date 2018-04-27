Сергей Шнуров написал песню о «Зените» к матчу с ЦСКА

В честь «Зенита» написал песню Сергей Шнуров из группы «Ленинград». Она будет исполнена перед матчем с ЦСКА.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил фрагмент новой песни, посвященной «Зениту». Песня будет исполнена на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча 28-го тура премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА. Самого музыканта не будет на игре.

«29 числа, на матче «Зенит» – ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!», – написал Шунров в своем инстаграме.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Сергея Шнурова