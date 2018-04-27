Сергей Шнуров написал песню о «Зените» к матчу с ЦСКА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Shnurov Zenit

В честь «Зенита» написал песню Сергей Шнуров из группы «Ленинград». Она будет исполнена перед матчем с ЦСКА.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил фрагмент новой песни, посвященной «Зениту». Песня будет исполнена на стадионе в Санкт-Петербурге во время матча 28-го тура премьер-лиги «Зенит» – ЦСКА. Самого музыканта не будет на игре.

«29 числа, на матче «Зенит» – ЦСКА состоится премьера песни, и так-как я ее сочинил непосредственно для хорового пения, то решил куплет-припев опубликовать чуть раньше, для ознакомления.

К моему сожалению, я на стадионе присутствовать не смогу, потому как покатил свои седые яйца во Флоренцию, но сердце мое, можете даже не сомневаться, осталось в Питере. Ура!», – написал Шунров в своем инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Сергея Шнурова

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Кержаков

Ничья «Зенита», победы «Спартака» и ЦСКА, Кержаков станет тренером, новичок «Барселоны». Главные новости дня

Луис Адриано

Луис Адриано: «Не буду говорить «нет» ни ЦСКА, ни «Локомотиву», ни «Зениту»

Igor Akinfeev

Акинфеев о травмах в РФПЛ: «Пора что-нибудь сделать с полями в стране»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 