Ари: «Через неделю получу российский паспорт»

Нападающий «Локомотива» Ари скоро может стать гражданином России. Возможно, через неделю.

Бразильский нападающий «Локомотива» Ари, когда получит гражданство РФ.

— Как обстоят дела с российским паспортом?

— Совсем скоро я его получу. Если все пойдет хорошо, то уже через неделю буду иметь российское гражданство.

Ари живет в России с 2010 года. Он выступал за «Спартак» (2010 — 2013) и «Краснодар» (2013 — 2016), а с 2017 года играет за «Локомотив» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»