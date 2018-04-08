Александр Сапета: «Будем биться до конца»

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета подвел итоги матча 25-го тура чемпионата России против «Локомотива». Ростовчане уступили в гостях с минимальным счетом 1:0.

«Плохие впечатления от матча, мы проиграли, как иначе. В первом тайме без подходов было вообще тяжело. «Локомотив» контролировал мяч, было попадание в штангу, нам приходилось обороняться, но в целом моментов соперник почти не создал опасных эпизодов.

По-хорошему ничья должна быть. Но сами сыграли мы плохо, надо признать. Ничего не создали впереди. Хотя после пропущенного мяча добавили в активности, контроле, но так надо было действовать с самого начала. Согласен с тренером, что принимали неправильные решения, потому остались без моментов у чужих ворот.

Находимся в зоне «стыков», но какого-то давления в связи с этим не чувствуем. У нас еще много игр, а следующая домашняя – на новом стадионе. Мы давно не выигрывали, нужно переломить непростую психологически ситуацию. Будем биться до конца», – сказал Сапета.

Напомним, что в это сезоне Александр Сапета провел в составе «Ростова», куда он перешел прошедшей зимой из «Динамо», 4 игры. При этом полузащитник успел получить 3 желтые карточки.

Фото: официальный твиттер ФК «Локомотив»

Источник: «Матч ТВ»