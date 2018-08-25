«Тоттенхэм» может лишить Уго Льориса капитанской повязки за вождение в нетрезвом виде

Автор: Поршнев Тимофей 0

Lloris

«Тоттенхэм» может лишить капитанской повязки голкипера Уго Льориса. Все из-за вождения в нетрезвом виде.

Лондонский клуб может пойти на такое решение после того, как француз на этой неделе был задержан сотрудниками полиции за вождение в нетрезвом виде.

31-летнего футболиста остановили на дороге в пятницу примерно в 2 часа ночи. Алкотестер показал наличие алкоголя в его крови.

Льорис был доставлен в отделение и позже освобожден под залог. 11 сентября он предстанет перед судом, спустя 2 дня после товарищеского матча сборных Франции и Голландии.

Сообщается, что в «Тоттенхэме» возмущены поступком игрока, который в пятницу вернулся домой только в 11 утра и пропустил тренировку.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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