«Бешикташ» хочет вернуть «Ливерпулю» немецкого игрока

Автор: Дарья Григорьева 0

Лорис Кариус

«Бешикташ» вероятно досрочно вернет Лориса Кариуса «Ливерпулю». Турецкий клуб готов арендовать другого игрока «красных».

Руководство «Бешикташа» недовольно игрой немецкого голкипера, поэтому намерено вернуть его в «Ливерпуль». Напомним, что вратарь перешел в клуб на правах аренды в 2018 году.

Однако «Бешикташ» заинтересовался другим футболистом «красных». Он хочет арендовать с правом выкупа нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги. Игрок пока не участвовал в официальных матчах английского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: fotoMac

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