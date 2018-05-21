Нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра попал в сферу интересов «Спартака»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ferreira

«Спартак» предложил 27-летнему бразильцу, контракт которого с «Шахтером» истекает летом, бонус в размере пяти миллионов евро. Кроме того, Феррейрой интересуется «Бенфика».

«Я подтверждаю, что покину «Шахтер», но я до сих пор не могу сказать, где буду играть в будущем. Мне нравятся итальянский и испанский чемпионаты. На данный момент есть несколько предложений», — сообщил сам Феррейра.

На счету бразильца в текущем сезоне 42 матча за «Шахтер» во всех турнирах, в которых он забил 30 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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