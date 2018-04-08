Премьер-лига. 25-й тур. «Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Ростов»

В рамках 25-го тура «Локомотив» встречался с «Ростовом». Железнодорожники обыграли ростовчан благодаря голу Фарфана.

Премьер-лига. 25-й тур.

ЛОКОМОТИВ — РОСТОВ – 1:0 (0:0)

Москва. 8 апреля.

Стадион: «Локомотив». 18478 зрителей

Судья: Евгений Турбин (Москва)

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Тарасов (Баринов, 83), Коломейцев, Фернандеш, Фарфан, Ал. Миранчук, Ари (Эдер, 72).

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш (Скопинцев, 71), Ингасон, Макеев, Сигрдссон, Гацкан, Калачев (Зуев, 84), Сапета, Ионов, Дядюн (Шомуродов, 58).

Голы: Фарфан (47).

Предупреждения: Фарфан (28), Рыбус (40), Калачев (64), Ионов (84), Ингасон (90), Гацкан (90), Скопинцев (90), Эдер (90).

10 (3) удары(в створ) 2 (1)

10 фолы 16

8 угловые 5

4 офсайды 2

56 % владения мячом 44

Первый тайм прошел в равной борьбе. И «Ростов», и «Локомотив» старались нанести удар по воротам, но что-то было не так. Самым опасным моментом был удар Дмитрия Тарасова в штангу. После этого ничего опасного не было. В основном команды делали упор на оборону. Особенно это касается «Ростова». Ростовчане старались удержать железнодорожников, не давая им создать опасный момент. И, судя по нулевом результату после первого тайма, у «Ростова» у них это получилось. Неудивительно, что во втором тайме игроки «Ростова» пытались атаковать «Локомотив». Хотя начался тайм не с этого. Началась вторая половина с неожиданного гола Фарфана, который переправил мяч в сетку ворот Абаева после навеса Игнатьева. Даже после этого «Локомотив» не переставил давить на «Ростов». Однако в конце матча ростовчане сумели провести опасную контратаку, которая, правда, ни к чему не привела. В целом, игра выдалась не особо яркой. «Локомотив», понимая, что 1:0 достаточно, просто удерживал счет до конца встречи. Ростовчане же не сумели переиграть лидера чемпионата, но смогли показать хорошую игру в обороне. В конце матча случилась небольшая стычка между Гацканом и Эдером. В итоге 3 игрока получили предупреждения.

Фото: официальный твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»