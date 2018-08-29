Илья Геркус – Денису Глушакову и Владиславу Радимову: «Ребята, вам билеты на ЛЧ отложить?»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Илья Геркус

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус предложил хавбеку «Спартака» Денису Глушакову и экс-капитану «Зенита» Владиславу Радимову посетить матчи «Локомотива» в Лиге чемпионов. Ответа пока не последовало.

Геркус в твиттере опубликовал скриншот собственного комментария из инстаграма: «Ребята, к чему все эти споры? Зачем ждать год, если на Лигу чемпионов можно всем вместе сходить уже в сентябре? Приглашаю вас в Черкизово. Билеты на места с хорошим видом с меня».

Функционер подписал скриншот: «Ребята, так вам билеты на ЛЧ отложить?»

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Ильи Геркуса

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