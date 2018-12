Хосеп Гвардиола одержал 400-ю победу в качестве главного тренера

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Борнмута» (3:1) в 14-м туре АПЛ. Эта победа оказалась особенной для тренера «горожан».

Для главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы эта победа стала 400-й в 543 матчах в тренерской карьере.

179 матчей каталонский специалист выиграл с «Барселоной», 124 – с «Баварией», 97 – с «Манчестер Сити».

Pep Guardiola has won for the 4️⃣0️⃣0️⃣th time (out of 543) in his senior managerial career in all competitions.

Breakdown of wins:

1️⃣7️⃣9️⃣ – @FCBarcelona

1️⃣2️⃣4️⃣ – @FCBayernEN

9️⃣7️⃣ – @ManCity

(Includes 5 penalty shoot-out victories) pic.twitter.com/zbxEny7tIF

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 1, 2018