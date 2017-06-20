Квинси Промес и Мемфис Депай записали совместный рэп-трек

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес и нападающий «Лиона» Мемфис Депай записали совместный рэп-трек. Об этом форвард французского клуба сообщил посредством своего «Инстаграма».
Ожидается, что композиция будет выложена в сети 23 июня.
В минувшем сезоне французской Лиги 1 Мемфис Депай в 16 матчах забил 5 голов и отдал 7 результативных передач. Квинси Промес в чемпионате России провел 26 матчей, забил 12 голов и сделал 9 ассистов.
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Мемфиса Депая