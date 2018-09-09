Серхио Рамос: «Все помнят финал Лиги Чемпионов, но никто не помнит смертельные угрозы в адрес моей семьи»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Серхио Рамос

Защитник сборной Испании и «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист английских болельщиков в его адрес на «Уэмбли» во время матча Лиги наций с Англией (2:1). Игрок остался недоволен. 

«Предпочел бы другой прием на «Уэмбли». Все помнят финал Лиги чемпионов, но никто не помнит смертельные угрозы в адрес моей семьи и детей», – сказал Рамос.

В финале Лиги чемпионов прошлого сезона «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1), а форвард английской команды Мохамед Салах получил травму после контакта с Серхио Рамосом.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal

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