«Вильярреал» представил Санти Касорлу с помощью фокуса

«Вильярреал» необычным способом провел презентацию новичка команды Санти Касорлы. 33-летний испанец появился перед болельщиками при помощи фокуса.

«Это стоило всех страданий. У меня нет ничего, кроме похвалы «Вильярреалу», это пример президента и клуба. Я был тронут, потому что у меня много чувств и воспоминаний из прошлого.

Надеюсь, что смогу продолжать делать красивые вещи, как раньше. Я хочу получать удовольствие, но я требователен и хочу продолжать совершенствоваться. Теперь клуб стал другим. А я старше и могу чему-то научить молодежь. Но адаптироваться было несложно, все приветствовали меня», — сказал Касорла.

Касорла уже выступал за «желтую субмарину» с 2007 по 2011 год, проведя в общей сложности 127 матчей и забив 23 гола. С 20012 по 2018 год испанец выступал за «Арсенал».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana