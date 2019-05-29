Лига Европы. Финал. «Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем турнира

В Баку состоялся финал Лиги Европы. «Челси» одержал победу, забив голы во втором тайме.

Лига Европы. Финал.

ЧЕЛСИ (АНГЛИЯ) — АРСЕНАЛ (АНГЛИЯ) — 4:1 (0:0)

Баку. 29 мая.

Стадион: «Олимпийский».

Судья: Джанлука Рокки (Италия).

«Челси»: Аррисабалага, Эмерсон, Кристенсен, Луиз, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли, 76), Жоржиньо, Канте, Азар (Дзаппакоста, 89), Жиру, Педро (Виллиан, 71).

«Арсенал»: Чех, Сократис, Косельни, Монреаль (Гендузи, 66), Мэйтленд-Найлс, Торрейра (Ивоби, 67), Джака, Колашинац, Озил (Уиллок, 77), Обамеянг, Лаказетт.

Голы: 1:0 — Жиру (49), 2:0 — Педро (60), 3:0 — Азар (64 — с пенальти), 3:1 — Ивоби (69), 4:1 — Азар (72).

Предупреждения: Педро (56), Кристенсен (68).

14 (8) удары (в створ) 12 (2)

14 фолы 11

7 угловые 5

1 офсайды 3

50 % владения мячом 50

В первом тайме команды не смогли отличиться. Обамеянг пробил выше ворот из удобной позиции. Удар Джаки пришелся в перекладину ворот Аррисабалаги. В конце тайма Чех в прыжке спас ворота после удара Жиру. В самом начале второго тайма «Челси» открыл счет. Жиру головой замкнул подачу Эмерсона. Через десять минут команда Маурицио Сарри удвоила преимущество. Педро успешно замкнул подачу Азара. Испанец стал первым игроком, забившим в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Сам Азар затем реализовал пенальти и успешно пробил головой после паса Жиру. «Арсенал» смог отквитать один мяч благодаря удару Ивоби. В последние минуты встречи Лаказетт и Уиллок не реализовали свои моменты. «Челси» стал победителем Лиги Европы, не проиграв ни одного матча в турнире.

Фото: твиттер Лиги Европы УЕФА

Источник: Еженедельник «Футбол»