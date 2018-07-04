Экс-президент «Барселоны» обвиняется в покупке донорской печени для Эрика Абидаля в 2011 году на черном рынке

Автор: Тимофей Поршнев 0

Sandro Rosell

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель предстанет перед судом. Он обвиняется в покупке донорской печени для футболиста на черном рынке.

Ранее ему выдвигались обвинения в финансовых махинациях в период работы в каталонском клубе – он и его приближенные «отмыли» около 15 миллионов евро.

Роселя дополнительно обвиняют в покупке печени для экс-защитника «Барсы» Эрика Абидаля на черном рынке.

В 2011 году у Абидаля было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени. «Барселона» сообщала, что донором для Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.

Фото: Global Look Press
Источник: El Confidencial

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