Лидер «Атлетико» хочет покинуть команду в январе

Голкипер мадридского «Атлетико» и сборной Словении Ян Облак хочет покинуть испанский клуб в январе. Футболист недоволен контрактом.

Словенский вратарь разочарован тем, что мадридский клуб до сих пор не предложил ему продлить контракт. Действующее соглашение Облака с «Атлетико» истекает в 2021 году. Стоит отметить, что в контракте вратаря прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро. Сообщается, что голкипер готов покинуть испанскую команду, если поступит достойное предложение. В клубе заявили, что не хотят спешить в рассмотрением нового соглашения.

Ян Облак выступает в составе мадридского «Атлетико» с 2014 года, а за национальную сборную Словении с 2012 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca