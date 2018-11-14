Хавбек «Ривер Плейта» перейдет в «Реал»

Молодой полузащитник «Ривер Плейт» Эксекиэль Паласиос продолжит карьеру в «Реале». Трансфер будет оформлен в январе.

Клубы уже согласовали трансфер 20-летнего хавбека, о сделке будет объявлено после ответного финального матча Кубка Либертадорес, в котором «Ривер Плейт» 24 ноября встретится с «Бока Хуниорс».

Аргентинец подпишет с королевским клубом контракт до июня 2024 года и станет первым новичком «сливочных» в январское трансферное окно. Сумма сделки составит чуть более 20 миллионов евро.

В этом сезоне футболист провел 8 матчей в чемпионате Аргентины и забил один гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca