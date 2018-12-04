УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Автор: Поршнев Тимофей 0

Манчестер Сити

УЕФА может исключить «Манчестер Сити» из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2019/20. Такая возможность рассматривается УЕФА в связи с информацией, распространенной ранее Football Leaks.

«Горожан» обвиняют в том, что они преувеличили суммы спонсорских контрактов, завысив тем самым свои доходы, чтобы иметь возможность тратить больше денег на покупку новичков.

По данным источника, владелец «Манчестер Сити» брал непосредственно на себя часть расходов клуба. Также он тайно финансировал «горожан» без официальной отчетности.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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