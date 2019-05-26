Лука Йович: «Английская и итальянская лиги подходят мне больше, чем Бундеслига»

Нападающий «Айнтрахта» из Франкфурта Лука Йович рассчитывает добиться успеха в английской Премьер-лиге или итальянской Серии А. Сербский игрок выступает за немецкий клуб с лета 2018 года.
«Для Бундеслиги очень важен физический уровень. После матчей с «Челси» и «Интером» почувствовал, что могу играть еще лучше в Премьер-лиге или Серии А. Из-за стиля игры команды этих турниров мне больше подходят», — сказал 21-летний форвард.
В нынешнем сезоне Йович принял участие в 32 матчах чемпионата Германии. Серб забил 17 голов и 5 результативных передач.
Сообщалось, что в услугах Йовича заинтересован мадридский «Реал». Игрок заключил со «сливочными» пятилетний контракт, но испанский клуб пока не может договориться с «Айнтрахтом» о сумме трансфера.
Ранее форвард выступал за португальскую «Бенфику» и сербскую «Црвену Звезду».
Фото: Global Look Press
Источник: Marca