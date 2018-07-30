Утвержден список резервных стадионов на сезон-2018/19

Российская премьер-лига утвердила список стадионов, которые будут резервными для проведения матчей чемпионата России. Среди них сочинский «Фишт».

Руководство российской Премьер-Лиги утвердило список стадионов, которые будут считаться резервными в сезоне-2018/19.

В этот список вошли стадионы: «Арена Химки» (Московская область), «Фишт» (Сочи), «СКБ-Банк Арена» (Екатеринбург) и «Нефтяник» (Уфа).

Отметим, что данное решение было принято в соответствии со статьей 10.5.2. регламента турнира на сезон-2018/19.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»