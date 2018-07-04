Президент Хорватии прибудет на четвертьфинал в Сочи

Глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович приедет в Сочи 7 июля. В этот день на арене «Фишт» состоится четвертьфинальная встреча ЧМ-2018 между Россией и Хорватией.
«Президент Грабар-Китарович примет приглашение Российской Федерации и будет присутствовать на четвертьфинальной встрече чемпионата мира по футболу, которая пройдет между сборными командами Хорватии и России в субботу, 7 июля 2018 года в Сочи», – об этом СМИ сообщили помощники президента.
Начало субботней встречи запланировано на 21:00 по московскому времени. Напомним, Колинда Грабар-Китарович поздравила Россию с победой над Испанией через несколько минут после завершения встречи 1/8 финала.
Congratulations to #RUSSIA on a great play ⚽️! See you in #Sochi! @PutinRF_Eng
— Kolinda GK (@KolindaGK) July 1, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: Р-Спорт