Артур будет играть за «Барселону» под 8-м номером, который раньше принадлежал Иньесте

Автор: Тимофей Поршнев 0

Новичок «Барселоны» Артур взял себе восьмой игровой номер в команде. Каталонский клуб подписал 22-летнего полузащитника в это межсезонье из «Гремио» за 31 миллион евро.

Ранее под восьмым номером в составе сине-гранатовых выступал Андрес Иньеста, который перешел в японский «Виссел Кобе».

На этой неделе стало известно, что Филипе Коутиньо получил седьмой номер, освободившийся в связи с уходом Арды Турана.

Другой новичок «Барсы» Малком взял 14-й номер, Артуро Видаль – 22-й, а Клеман Лангле – 15-й.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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