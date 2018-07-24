Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Cherchesov

ФИФА в твиттере опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера 2018 года. В число претендентов на престижную награду вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

Также в список претендентов на приз вошли Массимилиано Аллегри, Златко Далич, Дидье Дешам, Хосеп Гвардьола, Юрген Клопп, Роберто Мартинес, Диего Симеоне, Гарет Саутгейт, Эрнесто Вальверде и Зинедин Зидан.

Проголосовать за кандидата можно на официальном сайте ФИФА.

Фото: твиттер ФИФА
Источник: официальный сайт ФИФА

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Товарищеский матч. Россия — Турция — 1:1. Москва. «ВЭБ Арена». 05 июня 2018 г.

Игроки сборной России получают по 15 тысяч евро за каждую победу

Чемпионат мира по футболу. Тренировка сборной России. Москва. Стадион «Лужники». 13 июня 2018 г.

Забакланье. 13 июня. Четыре сюжета: от усов Черчесова до отказа от секса с иностранцами

Станислав Черчесов: «Для каждого соперника у сборной свой состав, поэтому против Египта играл Дзюба, а не Смолов»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 