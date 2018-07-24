Станислав Черчесов номинирован на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

ФИФА в твиттере опубликовала список номинантов на звание лучшего тренера 2018 года. В число претендентов на престижную награду вошел главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира впервые в новейшей истории дошла до 1/4 финала.

Также в список претендентов на приз вошли Массимилиано Аллегри, Златко Далич, Дидье Дешам, Хосеп Гвардьола, Юрген Клопп, Роберто Мартинес, Диего Симеоне, Гарет Саутгейт, Эрнесто Вальверде и Зинедин Зидан.

Проголосовать за кандидата можно на официальном сайте ФИФА.

Фото: твиттер ФИФА

Источник: официальный сайт ФИФА