Жозе Моуринью: «Очень просто играть «хорошо» и при этом не побеждать»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о своей работе в клубах. По словам специалиста, она была успешной.

«Первое – это имидж, второе – это взаимодействие в команде, третье – хорошая структура, четвертое – победа и получение результатов.

Очень просто играть «хорошо», но не побеждать. Очень легко прикрываться определенной идеей или определенным стилем и не показывать результат.

Тренер может победить, а затем исчезнуть. Тренеры, которые побеждают, и тренеры, которые побеждают постоянно, имеют разное представление о футболе.

Можно говорить о Гвардиоле, Анчелотти. Очевидно, что я тоже вхожу в этот список тренеров, которые побеждали на протяжении всей карьеры.

Где же молодые тренеры, оказывающие реальное влияние с точки зрения результатов? Где они?» – сказал Моуринью.

Mourinho defends his style of football from criticism.#beINMourinho #beINAFC #AsianCup2019 pic.twitter.com/vUB99WwxBk

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 17, 2019